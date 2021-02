Milan Popović za od potresa prizadeto območje daroval 100 tisoč evrov

Vsi kontejnerji, ki so bili kupljeni s Popovićevo donacijo, imajo sanitarni kotiček, kuhinjo in ogrevanje. Šest od petindvajsetih kontejnerjev je malce večjih in imajo še dodatna dva prostora, zato so primerni za družine z več člani.

"Takšne stvari nerad komentiram. Vsi moramo pomagati, ko ljudje potrebujejo pomoč. Vsi smo dolžni pomagati ljudem v stiski,"je povedal Popović za srbski portal Novosti. Srbski poslovnež, sicer znan tudi kot 'kralj bakra', večkrat daruje v humanitarne namene, največkrat za vse, ki potrebujejo pomoč na področju nekdanje skupne države. Kot je že v času hudih poplav v Srbiji povedal, se čuti dolžnega do Jugoslavije, ki nas je nekoč povezovala: "V duši sem še vedno Jugoslovan in to so zame povsem normalne in človeške geste. Kdo bo pomagal, če ne sosed sosedu? To govorim, ker smo dolga leta živeli in sodelovali v isti državi. Vsi mi bi morali pomagati vsem, na področju nekdanje skupne države. To povem kot Jugosloven oziroma kot jugonostalgik."