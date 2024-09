Miles in Keleigh Teller peto obletnico poroke obeležila s tetovažami

OGLAS

Miles Teller in njegova žena Keleigh sta se pretekle tedne mudila na Bora Bori, v letovišču Four Seasons, kjer sta praznovala peto obletnico poroke. A tokrat sta se odločila, da si ob posebnem dnevu ne bosta podarjala rož ali dragih daril, temveč sta si zamislila nekaj prav posebnega. Skupaj sta obiskala tetoverja.

Zvezdniška zakonca sta se namreč odločila, da peto obletnico obeležita z novima poročnima prstanoma, a tokrat v trajni obliki. Na prstanca leve roke sta si tako dala vtetovirati 'prstana', ki predstavljata njuno ljubezen. 37-letnik ima po novem na prstu dva trakova, njegova žena pa enega. "Skupaj 12 let, danes poročena pet let. Vse najboljše za 5. obletnico poroke. To objavljam, ker je objavil že Miles in zdaj bo moja mama mislila, da sem ji poskušala lagati," je ob galerijo fotografij, s katero je razkrila njuno odločitev, zapisala 31-letnica.

Objavila je njuni novi tetovaži in nekaj fotografij, ki so nastale med samim tetoviranjem. "Bolje, da moja mama za to izve tako kot pa v članku revije GQ kot zadnjič," se je ob tem še pošalila igralka ter se sklicevala na članek, v katerem je njen mož razkril, da si je igralka na del telesa vtetovriala njegovi začetnici. V opisu se je še zahvalila svojemu možu in tetoverju za čudovite skupne počitnice. "Današnji dan mi bo za vedno ostal v spominu," je dodala.

