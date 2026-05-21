Miles Teller o odmevnem intervjuju iz leta 2015: Počutil sem se izigranega

Igralec Miles Teller je razkril, da je po odmevnem članku revije Esquire iz leta 2015 skoraj povsem prenehal dajati obsežnejše intervjuje za medije, saj je imel občutek, da je bil v njem napačno predstavljen. V pogovoru na filmskem festivalu v Cannesu je povedal, da je bil članek, v katerem so ga označili za "nekakšnega kretena", "zelo slabo izpeljan" in da se je zaradi njega počutil "izigranega".
"To je razlog, da ne delam več takšnih profilnih intervjujev. Če intervju ni posnet s kamero, lahko nekdo napačno citira tvoje besede, jih postavi iz konteksta ali napiše stvari, ki se sploh niso zgodile." Dodal je: "Zdelo se mi je kot popolna kršitev tega, kar se je dejansko zgodilo. Ko sem prebral članek, sem si mislil: 'To sploh ne zveni kot jaz.' Zato sem svoji ekipi rekel, da tega verjetno ne bom več počel."
Zvezdnik je poudaril, da negativne zgodbe pogosto pritegnejo več pozornosti kot pozitivne: "Žal je tako, da se 'biti dobra oseba' ne prodaja. Ljudje klikajo na negativnost." Igralec je pojasnil, da mu danes največ pomeni to, kako ga doživljajo ljudje, s katerimi sodeluje na snemanjih. "Ko greš zvečer spat in položiš glavo na blazino, je pomembno, kako v resnici ravnaš z ljudmi."
Sporni članek revije Esquire je bil objavljen pred več kot desetletjem in je takrat sprožil burne odzive na spletu ter v hollywoodskih medijih. Teller je že leta 2016 dejal, da se je zaradi njega počutil "izjemno napačno predstavljenega in jeznega."
Danes 37-letni igralec trenutno promovira film Paper Tiger, ki je bil premierno prikazan v Cannesu in v katerem igrata tudi Adam Driver in Scarlett Johansson. Film režiserja Jamesa Graya je po projekciji prejel približno desetminutne stoječe ovacije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.