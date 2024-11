Miley Cyrus brani Chappell Roan: Težko je biti slaven v času družbenih omrežij

Miley Cyrus je podprla Chappell Roan in glasbene oboževalce pozvala, naj vzhajajoči pop zvezdi ne povzročajo težav, ko se sooča s pritiski slave. Chappell je namreč že večkrat odkrito spregovorila o težavah z duševnim zdravjem in priznala, da trpi za hudo depresijo. Pred časom je razkrila, da sta ji z nasveti pomagali pevki Lorde in Sabrina Carpenter, tokrat pa je o njej spregovorila tudi Miley.

Miley Cyrus ve, kako je odraščati v soju žarometov. V intervjuju za Harpers Bazaar je razkrila, da je bila ona ena od slavnih oseb, ki so ponudile pomoč Chappell Roan, potem ko je v več objavah na družbenih omrežjih priznala, da se sooča z negativnimi pritiski slave. "Želim si, da ji ljudje ne bi delali težav. Verjetno je res težko priti v to industrijo z vsemi telefoni in družbenimi omrežji. Na začetku moje kariere tega ni bilo in tudi zdaj nisem del tega," je povedala Miley in priznala, da sama nima niti gesla za svoj Instagram profil.

Chappell Roan in Miley Cyrus FOTO: Profimedia icon-expand

26-letna Chappell je že večkrat javno poudarila, da je velika oboževalka Miley Cyrus in njenega dela. Nominiranka za grammyja je poleti v podkastu The Comment Section razkrila, da je bil prav njen koncert prvi, ki se ga je udeležila, in sicer, ko je bila komaj v četrtem razredu osnovne šole.

Chappell je bila v preteklem letu na družbenih omrežjih deležna ogromno kritik, potem ko je z javnostjo delila stiske in težave, s katerimi se sooča. Mnogi namreč menijo, da bi morala biti hvaležna, da ji je uspelo in da ima tako mnogo več, kot bi si lahko marsikdo sploh zamislil. Sama pa trdi, da če je v svetu slavnih, še ne pomeni, da imajo oboževalci dovoljenje, da jo nadlegujejo na vsakem koraku njenega vsakdanjika. Močno jo moti tudi to, da jo oboževalci fotografirajo brez njene privolitve in da nima zasebnosti. "Odgovorite na moje vprašanje: če bi videli naključno žensko na ulici, bi kričali nanjo skozi okno avtomobila? Bi jo nadlegovali v javnosti? Bi šli do naključne ženske in rekli: 'ali se lahko fotografiram s tabo?' in bi ona rekla 'ne, kaj za vraga?' Bi se jezili na to žensko? Bi zalezovali njeno družino? Bi ji sledili naokoli? Bi poskušali secirati njeno življenje in jo ustrahovati na spletu? To je gospa, ki je ne poznate in ona vas sploh ne pozna. Bi domnevali, da je dobra oseba, domnevali, da je slaba oseba? Bi domnevali, da je vse, kar ste o njej prebrali na spletu, res?" se je zvezdnica spraševala v videoposnetku, ki ga je objavila pred meseci. Pevka je še priznala, da je pripravljena opustiti glasbeno kariero, če se zaradi slave ne bo počutila varno.