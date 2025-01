Miley Cyrus dejala, da je ponosna na pretekle napake

Pevka Miley Cyrus je v nedavnem intervjuju s Pamelo Anderson spregovorila o svojih preteklih napakah, razkrila pa je tudi, kaj bi spremenila, če bi lahko. 32-letnica je dejala, da si je že od otroštva želela nastopati, v času kariere, ki jo je začela kot Hannah Montana, pa je marsikdaj zavila na stranpot, a so jo prav te pripeljale do točke, na kateri je sedaj v življenju, je prepričana.

Miley Cyrus je v nedavnem intervjuju s Pamelo Anderson spregovorila o svoji karierni poti in napakah, ki jih je v tem času naredila. Zvezdnici sta sodelovali pri filmu režiserke Gie Coppola, ki nosi naslov The Last Showgirl, Anderson je nastopila v glavni vlogi, Cyrus pa je v sodelovanju z Lykke Li in Andrewom Wyattom posnela pesem, ki je del glasbene podlage filma.

Miley Cyrus je ponosna na svoje napake. FOTO: AP icon-expand

32-letna pevka je ob pripovedovanju o nastajanju pesmi dejala, da si je že od otroštva želela delati v zabavni industriji, ob tem pa sogovornici priznala, da je bila prav ona vedno njen navdih."Ko so me ljudje vprašali, kaj si želim postati, ko odrastem, sem rekla, da bi rada bila ti, skupaj s tetovažami, lasmi, vsem. To je vse, kar sem si želela početi," je povedala, nato pa se spomnila nekaterih stvari, ki jih je prva predstavila svetu in omenila tudi različne poti, ki jih je ubirala med kariero. "Nekdo bi temu morda rekel, da je šlo za stranpoti, a je vedno pride do tega, da na koncu dosežemo naslednjo stopnjo našega razvoja in tega, kdo smo," je prepričana, ob tem pa se je navezala na igralkine besede, da je tudi sama razmišljala o tem, da bi vse skupaj pustila in se posvetila drugim stvarem, a se je na koncu odločila, da poraz in slabosti spremeni sebi v prid.