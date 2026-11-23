Miley Cyrus je zdaj tudi sama uradno potrdila, da je sklenila zakonsko zvezo s svojim dolgoletnim partnerjem, glasbenikom Maxxom Morandom. 33-letnica je le dan po poroki svoje oboževalce razveselila z objavo nekaj poročnih fotografij v črno-beli ediciji in s tem dovolila redek vpogled v njuno intimno poročno slavje. Z opisom je le potrdila datum poroke, ki ga je zapisala poleg njunih inicialk.

Novopečena zakonca sta se poročila v kalifornijskem mestu Palm Springs. Poročni obred je potekal na prostem, pri čemer sta mladoporočenca za prizorišče izbrala zgodovinsko lokacijo z bogato kulturno dediščino. Svoje zakonske zaobljube sta izrekla na ekskluzivnem posestvu, ki je bilo nekoč v lasti legendarnega ameriškega pevca in igralca Franka Sinatre . Med vidno ganjenimi povabljenci je bila tudi pevkina mati Tish Cyrus , ki jo je objektiv ujel med ploskanjem novopečenima zakoncema.

Poleg njene mame se je poroke udeležil tudi pevkin oče, znani country glasbenik Billy Ray Cyrus. Na dogodek je prispel v spremstvu svoje sedanje partnerke, priznane britanske igralke Elizabeth Hurley. Prisotnost obeh staršev na tako pomembnem družinskem dogodku je pritegnila precejšnjo pozornost javnosti, saj so družinski odnosi v preteklosti pogosto polnili stolpce svetovnih medijev.

Po poročanju revije Vogue je Miley nosila svileno obleko z dolgimi rokavi in odprtim hrbtom, pod katero se podpisuje modna hiša Saint Laurent in jo je zasnoval Anthony Vaccarello, ter svilene čevlje iste hiše. Poleg tega je nosila nakit Chopard, med katerim so uhani iz belega zlata z diamanti, skupno težkimi 4,27 karata. Tudi ženin je nosil obleko iste modne hiše kot njegova draga.