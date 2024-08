Miley Cyrus, Harrison Ford in Angela Bassett postali Disneyjeve legende

Disneyjeva legenda so postali tudi režiser filma Titanik in franšize Avatar, James Cameron, filmski skladatelj John Williams, ki je med drugim napisal glasbo za franšizo o raziskovalcu Indiani Jonesu, igralka Jamie Lee Curtis in igralka ter voditeljica Kelly Ripa. Med srečneži je tudi režiser James L. Brooks.

Disney je nagradil tudi šest ustvarjalcev iz zakulisja, ki so prispevali k prelomnim dosežkom. Med temi nagrajenci so Colleen Atwood, z oskarjem nagrajena kostumografinja, Mark Henn, ugledni animator, Steve Ditko, pokojni stripar, znan po likih, kot sta Spider-Man in Doctor Strange, Frank Oz, znani lutkar in filmski ustvarjalec, Martha Blanding, dolgoletna menedžerka pri podjetjih The Walt Disney Company in Disneyland ter Joe Rohde, ki je v preteklosti skrbel za podobo Disneyjevih zabaviščnih parkov in hotelov.