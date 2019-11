Miley Cyrus prestala operacijo glasilk

Dejstvo je, da pevec brez glasilk lahko pozabi svojo kariero, zato so pevci nenehoma v strahu pred izgubo glasu. Iz ZDA prihajajo novice, da je imela težave z glasilkami tudi pop pevka Miley Cyrus.

26-letnica je namreč prestala operacijo glasilk, ki naj bi bila uspešna, zdravniki pa so dejali, da mora biti naslednjih nekaj tednov zelo previdna s svojim glasom. Ameriški mediji pišejo, da jo čaka nekaj tednov tišine. To je potrdil tudi njen najnovejši partner Cody Simpson.

Da z njenimi glasilkami nekaj ni v redu, naj bi ugotovili zdravniki pred mesecem dni, ko so ji operirali mandlje: "Ko je bila Cyrusova prejšnji mesec hospitalizirana zaradi tonzilitisa, so zdravniki odkrili ločeno težavo z glasilkami, ki so se vlekle že nekaj let."

Zdravniki so ji zato priporočili tudi čim hitrejšo operacijo: "Potem ko je Miley izvedela za to težavo, so ji rekli, da bo morala še pred koncem leta na operacijo, okrevanje pa bo zajemalo več tednov tišine," je medijem zaupal vir blizu ameriške zvezdnice.