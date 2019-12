Miley Cyrus in Liam Hemsworth se veselita, ker bosta kmalu tudi uradno ločena

27-letna Miley Cyrus in 29-letni Liam Hemsworth bosta kmalu tudi uradno ločena. Spomnimo, zahtevek za razvezo je avgusta letos po osmih mesecih zakonskega življenja vložil Hemsworth, nekdanja zakonca pa sta se distancirala od podrobnejših razlag o težavah v njunem zakonu.

Ločitveni postopek Liama in Miley naj bi bil zaključen pred koncem tega tedna.

Cyrusova se že nekaj časa videva z glasbenikom Codyjem Simpsonom, medtem, ko je Hemsworth svojim staršem pred kratkim predstavil novo dekle Gabriello Brooks. Vir blizu nekdanjima zakoncema je za E!News povedal:''Njun ločitveni postopek ni bil težaven. Že pred sklenitvijo zakonske zveze sta namreč podpisala predporočno pogodbo, zaradi katere je bilo njuno premoženje že na začetku deljeno. Ostale pravne zadeve so urejali odvetniki. Oba se veselita trenutka, ko bosta zaprla to poglavje svojega življenja.'' Po poročanjuTMZ in E!News naj bi bil ločitveni postopek finaliziran še pred koncem tega tedna.