Miley Cyrus mami dovolila, da jo ostriže: 'Zakaj, Miley, zakaj?'

Glasbenica in igralka je v času karantene podlegla trendu urejanja pričeske doma in je mami dovolila, da je poprijela za škarje. Končni rezultat je objavila na družbenih omrežjih, oboževalci pa so se zmedeno spraševali, zakaj je dovolila, da jo je mama tako postrigla.

Miley Cyrus, 27-letna ameriška pevka in igralka, ima novo pričesko. Na Instagramovizgodbi je objavila končni rezultat, za katerega pa je poskrbela njena mama. Ker zaradi korone Miley ni mogla obiskati svoje dolgoletne frizerke Sally Hershberger, jo je ta poklicala preko videoklica in pevkino mamo usmerjala, kako naj striže. V videu je Sally Tish, Mileyjini mami, pokazala, kako postriči hčerko, saj si je ta zaželela krajše pričeske. Sally je kasneje delila pevkino fotografijo in se pohvalila, da je Tish dobro podučila frizerske stroke: "Tish sem zelo dobro uvedla!"Ni pa to prvič, da je Miley svojo pričesko prepustila svoji mami. Že novembra je zvezdnici mama postrigla konice na dolgi pričeski. A tokrat je sprememba veliko bolj očitna kot pred pol leta. Mileyjini oboževalci pa nad končnim rezultatom niso bili navdušeni."To je najslabša pričeska, kar sem jih kadar koli videl. In ti se imaš za frizerko? Zdaj bo po vseh rumenih medijih, ki ne marajo Miley, pisalo, da se ji je zagotovo zmešalo, da je doživela živčni zlom," je pod objavo frizerke Sally zapisal eden od oboževalcev, Sally pa je odgovorila:"Prvič, če bi kar koli vedel o laseh, bi vedel, da je videti tako zaradi fotografije. Pričeska je 100-odstotno dobro narejena in ni postrani ali kakor koli na pol narejena. Meni je zelo všeč."Drugi oboževalec pa je zapisal samo: "Zakaj, Miley, zakaj?"