Miley Cyrus na koncertu skoraj izgubila majico

Miley Cyrus je gostila poseben silvestrski dogodek, imenovan Miley’s New Year’s Eve Party, ki so ga v živo iz Miamija predvajali na ameriški televiziji NBC. Med nastopom svoje glasbene uspešnice Party in The Usa je naletela na težavo, ko je skoraj izgubila zgornji del srebrnega kostuma, v katerem je nastopala. Majica, ki je sicer že sama po sebi razkrivala precej kože, ji je skoraj zdrsnila na tla.

Miley je spodrsljaj profesionalno izpeljala: takoj, ko je začutila, da so se ji na majici odpele naramnice, je roke položila na prsi, tako da ta ni zdrsnila dol, nato pa se je s hrbtom obrnila stran od publike in odkorakal z odra. V zaodrju se je hitro preoblekla, medtem pa so namesto nje peli spremljevalni vokali, ki so nekaj pomoči pri petju prejeli tudi od občinstva.