Kot poročajo ameriški tabloidi, naj bi drugič pred oltar stopila Miley Cyrus . Čeprav je 33-letničina mati maja na slovesnosti ob odkritju njene zvezde na Pločniku slavnih namignila, da sta si pevka in glasbenik Maxx Morando že obljubila večno zvestobo, pa naj bi si ta konec tedna izmenjala zaobljube še pred svati v Južni Kaliforniji.

33-letnica in 28-letnik sta se spoznala na zmenku na slepo, je leta 2023 razkrila Miley v intervjuju za Vogue . Romanco sta potrdila leta 2021, ko sta na družbenem omrežju delila prvo skupno fotografijo, mesec pozneje pa so ju fotografi ujeli med počitnicami v Miamiju.

Zvezdnica je decembra lani na premieri novega filma Avatar nosila prstan z večjim diamantom, s katerim je potrdila, da se je par zaročil, za Good Morning America pa je dejala: "Želiš, da se ti uresniči čim več želja, kar jih imaš in ob sebi imeti nekoga, ki ti vedno pove, da je vse to mogoče." Poudarila je, da je v štirih letih zveze z Morandom kot oseba zelo dozorela. Miley je bila pred tem poročena z igralcem Liamom Hemsworthom.