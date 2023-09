Miley Cyrus navdušila z novim videzom: 'Na to sem čakal 10 let'

"Čestitam za tvoj debitantski nastop kot kreativni direktor Guccija," je 30-letna zvezdnica zapisala o De Sarnu. Ta je vlogo kreativnega direktorja v italijanski modni hiši prevzel januarja, svojo kolekcijo pa je ta vikend predstavil v Milanu, kjer je potekal teden mode. "Tvoje osupljivo srce je bilo vidno v vsakem šivu. Rada te imam in tako sem ponosna. Zdaj mi pa vse daj," je v šali dodala.

V objavi je Miley pozirala v črnem plašču s srebrno verižico in rdečo torbo znamke Horsebit Chain Bag. Oboževalci pevke so v komentarjih takoj opazili spremembo njenega videza. "O moj bog, spet si rjavolasa. Končno, na ta trenutek sem čakal deset let." "Miley je spet rjavolaska!" "Čudovita si, obsedena sem s tvojimi lasmi." "Mislil sem, da je to slika iz leta 2009." V komentarjih se je oglasila celo igralka Lisa Rinna, ki je zapisala: "Rekla bom samo, da si na tej fotografiji videti, kot da bi lahko bila ena od mojih hčera. Rada te imam."