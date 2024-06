Miley Cyrus ni prepričana, če si želi otroke: Moji oboževalci so moji otroci

Miley Cyrus trenutno še ni na točki v življenju, ko bi si želela ustvariti družino. "Zdaj imam 31 let in še vedno ne vem, ali si želim otroke ali ne," je pojasnila v novem intervjuju za W Magazine in dodala, da morda potrebe po otrocih ne čuti zaradi svojih oboževalcev. "Počutim se, kot da so moji oboževalci na nek način moji otroci," je dejala zvezdnica, ki sicer prihaja iz velike družine.

Pevka, ki je letos osvojila svojega prvega grammyja, je med drugim še priznala, da je danes drugačna, kot je bila nekoč. "Gledam okoli sebe, jasnost pa mi omogoča, da vidim svet, kakršen v resnici je, in ljudi, kakršni so v resnici. Skoraj vsak dan se pogledam v ogledalo in si rečem, da sem ženska," je še dejala priljubljena igralka.

To sicer ni prvič, da je Miley iskreno spregovorila o možnostih za naraščaj. V intervjuju za revijo Elle je leta 2019 dejala, da si še ni želi biti mama in da se želi boriti proti splošnim pričakovanjem, da bi morale ženske dati prednost reprodukciji. "Od nas se pričakuje, da bomo ohranjale planet poseljen. In ko to ni del našega načrta ali našega namena, je toliko obsojanja in jeze, da poskušajo sprejeti in spremeniti zakone, da bi nam to vsilili, tudi če ženska zanosi s silo," je takrat dejala in še kritično dodala: "Če nočeš otrok, se ti ljudje smilijo, kot da si hladna, brezsrčna psica, ki ni sposobna ljubiti. Zakaj nas učijo, da ljubezen pomeni postaviti sebe na drugo mesto in tiste, ki jih imaš rad, na prvo mesto? Če ljubiš sebe, kaj potem?"