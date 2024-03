Miley Cyrus ni vedela, da se je Noah videvala z maminim možem

Tish in Cyrus , mama in hči, ki stojita na nasprotnih bregovih. Da v njunem odnosu ni vse najbolje oziroma bolje rečeno, da odnosa med njima sploh ni, se je pokazalo že na poroki slavne mame z novim izbrancem Dominicom Purcellom . Pred dnevi pa se je po tujih medijih razširila tudi novica, zakaj sta v sporu.

Mama in hči sta se ogreli za istega moškega, igralca, ki je zdaj celo poročen s starejšo od njiju. Za ljubezensko dramo pa očitno ni vedelo veliko ljudi, saj naj bi tudi najslavnejša članica družine Miley za to izvedela prek medijev. "Miley ni imela pojma o drami z Dominicom," je za revijo People po tem, ko se je razvedelo za to, da je mama hčeri speljala fanta, komentiral vir blizu pevke.

Znano je sicer, da se Miley in Noah ne razumeta najbolje, zato ni presenetljivo, da za novico zvezdnica ni vedela. "Ko je izvedela, je priznala, da je to čudna situacija, a ima rada svojo mamo in si želi, da je srečna," je še zatrdil vir. Spora med mamo in hčerjo ali pa med sestrama pa dejstvo, da določene stvari izvedo šele iz medijev, vsekakor ne bo rešilo.