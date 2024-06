Miley Cyrus nima zvezdniških prijateljev: To niso moji ljudje

"Nisem zelo aktivna v družbi in nisem pomemben del skupnosti umetnikov, zabavljačev in zvezdnikov. Ko sem z njimi v istem prostoru, ne čutim, da so to moji ljudje. Obstajajo pa določeni, kot je na primer Beyonce, s katero se poznava že zelo dolgo časa," je povedala in se ob tem spomnila skupnega nastopa, kjer so na dobrodelnem dogodku leta 2008 ob njima pesem Just Stand Up zapele še Mary J. Blige, Carrie Underwood, Fergie, Natasha Bedingfield, Ashanti in nekatere druge pevke.

"Pristala sem med Rihanno in Beyonce, ki sta bili obe odrasli, prekrasni in stari približno toliko kot sedaj jaz. Ko sta se nagibali k meni, sem bila popolnoma prevzeta, saj sem bila drobcena deklica z aknami in aparatom na zobeh, ki je stala ob Mariah Carey, ki je bila ovešena z diamanti. In Beyonce je bila tako prijazna do mene," je pripovedovala o svoji izkušnji.