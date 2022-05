Miley Cyrus o nevihtnem letu: Vsi smo bili malo travmatizirani

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je potovala iz Kolumbije v Paragvaj, saj bi morala tam nastopiti na festivalu Asunciónico. Njena ekipa se kljub zasilnemu pristanku in hudi nevihti ni vdala in je želela prispeti na prireditev: "Toliko se je dogajalo, moji fantje v bendu, ki so neustavljivi, so dejali: 'Moramo priti do oboževalcev, moramo nastopiti,' in odvrnila sem: 'Ne, smo na sredi gozda v pokvarjenem letalu. Tam, kamor naj bi šli, so poplave. Oder se potaplja." Nastop je morala res odpovedati, so pa kasneje zaradi slabega vremena odpovedali tudi festival.

Pevka se je po incidentu odpravila v Brazilijo, kjer je imela načrtovan nastop na festivalu Lollapalooza. "Super so bili, v državo so nas spustili nekaj dni prej in lahko smo si vzeli nekaj prostih dni za okrevanje, saj smo bili vsi malo travmatizirani."