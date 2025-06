Miley Cyrus o odnosu z očetom: Prevzela sem veliko mamine bolečine

Miley Cyrus je imela po ločitvi svojih staršev zapleteno razmerje z nekaterimi družinskimi člani – med drugim tudi z očetom Billyjem Rayjem Cyrusom . Govorice o tem, da so odnosi med njima slabi, so postale očitne, ko se Miley po prejemu grammyja v zahvalnem govoru ni zahvalila očetu in sestri Noah . Oče in hči sta sicer zgladila odnose, kar je Billy ovekovečil tudi z nedavno objavo na Instagramu .

Billy Ray Cyrus in Miley Cyrus

Zvezdnica je zdaj prvič javno spregovorila o zapletenem odnosu z očetom."Pravi čas je vse. Ko sem odrasla, sem začela spoštovati starše kot posameznike in ne kot starše. Moja mama je resnično ljubila mojega očeta in mislim, da je biti poročen z nekom v glasbeni industriji in ne biti del industrije očitno zelo težko," je dejala. Ob tem je dodala, da je po ločitvi staršev velik del mamine bolečine 'prevzela za svojo'. "Veliko njene bolečine sem si prisvojila," je povedala.

Billy Ray in Tish Cyrus sta bila skupaj poročena tri desetletja, ločila pa sta se leta 2022. "Toda zdaj, ko je moja mama tako zaljubljena v mojega očima, ki ga obožujem, in ko vidim, da je tudi moj oče našel srečo, imam lahko oba rada kot posameznika in ne kot starše," je še dejala Miley.