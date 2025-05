Miley Cyrus o spreminjajočem se odnosu z oboževalci: Ni več neposredne povezave

Svojo najstniško jaz je glasbenica v intervjuju opisala kot "prijateljico celemu svetu" in dodala: "To je sprememba, ki jo moji oboževalci čutijo. Z mano nimajo več neposredne povezave kot nekoč, ko sem bila vsak večer na televiziji. Ko so bili majhni, so gledali epizode Hannah Montane ali pa poslušali mojo glasbo, če so me želeli poslušati cel dan. Bila sem dostopna, ker sem bila na televiziji ali turneji. Tudi medijski prostor je bil drugačen."

Kot dober primer prakse, ko pride do odnosa med zvezdnikom in njegovimi oboževalci, je Miley izpostavila stanovsko kolegico Beyoncé, s katero sta tudi glasbeno sodelovali. "Z Beyoncé se zelo razlikujeva. Med svojimi oboževalci je kraljica, kot neka mati svetu, boginja. Jaz pa kot prijateljica svetu, drugače je, ker sem skupaj s svetom odrasla."