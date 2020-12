Miley Cyrus o vplivu lika Hannah Montana na njeno življenje

Ob tem je 28-letnica še dejala, da jo številni še vedno naslavljajo s Hannah Montana. "Vrstniki me doživljajo kot lik iz Disneyjeve serije in me še vedno sprejemajo kot deklico, ki je nastopila kot Hannah Montana in vem, da bom v resnici v sebi imela vedno delček te vloge. Koncept oddaje sem bila jaz. S tem sem se morala sprijazniti in živeti to zgodbo tudi, ko nisem bila pred kamerami."

V intervjuju je spregovorila tudi o letu 2017, ko je predstavila šesti studijski album Younger Now.Takrat so bili številni oboževalci prepričani, da je znova našla pravo pot in začela oblikovati svoj pravi glasbeni stil."Pred nekaj leti se je zdelo, kot da živim neko pravljico. V resnici je nisem. Takrat je nastopilo eksperimentiranje s prepovedanimi substancami in alkoholom ter druženje z neprimernimi ljudmi, ki me niso izpopolnjevali. V času albuma Younger Now so vsi mislili, da je vse v najlepšem redu. Ko imam dolge svetle lase, po mnenju drugih ni možnosti, da bi se drogirala in kaj podobnega."

A čeprav je bilo videti, kot da živi popolno življenje, je bilo ravno obratno. "Takrat sem bila precej bolj oddaljena od prave poti kot kadarkoli prej. Zdaj se zares osredotočam na to, da bi ostala trezna, da bi se zbudila popolnoma 100-odstotna."Glasbenica se tako še vedno trudi, da ne bi podlegla negativnim vplivom in bi na svet gledala pozitivno ter ustvarjala novo glasbo.