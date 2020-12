Miley Cyrus o zvezi z Liamom Hemsworthom: Bilo je preveč konfliktov

"Preprosto preveč je bilo konfliktov," je povedala Miley Cyrus o zakonu z Liamom Hemsworthom v intervjuju za radijsko oddajo, ki jo vodi znani spiker Howard Stern: "Ko pridem domov, želim mir in spokojnost, ne pa vstop v svet drame in boja."

"Imela sem tako veliko stvari in kar na enkrat ničesar več. Vse pesmi, ki sme jih kdajkoli napisala so bile v tisti hiši. Vse fotografije mene z mojimi starši, ki so mi jih dali za spomin, vsi moji scenariji. Vse sem izgubila," je povedala 28-letnica:"Zdi se mi, da je takrat požar naredil to, kar bi morala sama. Sprijazniti sem se morala z določenimi stvarmi. Tudi z najinim odnosom. In Liama imam resnično zelo zelo rada in ga bom vedno imela rada."

V intervjuju pa je spregovorila tudi o svoji odločitvi, da se med epidemijo za kratek čas odpove težko prisluženi treznosti. Sama zase sicer meni, da ni alkoholik, a da alkohol vsekakor otežuje določene stvari v njenem življenju, predvsem odnose. "Takrat nisem najboljša partnerica. Nisem najboljša hčerka. Nisem najboljša sestra. Lahko sem zelo nezanesljiva. Torej, če to pomeni, da sem alkoholik, če torej ne ocenjujemo, koliko popijem, ampak kakšen človek sem zaradi alkohola, potem lahko rečem, da imam težave z alkoholom."