Miley Cyrus ob novem albumu 'Ona prihaja' podarja kondome

26-letna glasbenica in igralka Miley Cyrus je izdala nov album z naslovom She Is Coming (Ona prihaja), album pa je 'obogatila' z nepričakovanim dodatkom: kondomi. Slednji so zapakirani v črno embalažo, na njih pa je z belo barvo zapisano 'Ona prihaja-1-833-Ona-je-MC'. Čeprav je Miley znana po svojem kontroverznem stilu, oblačilih, pričeski, objavah na družbenih omrežjih, izjavah ter dejanjih, česa takšnega še ni storila – prav tako nihče izmed njenih glasbenih kolegov.