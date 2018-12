Miley Cyrus objavila poročne fotografije

Uradno je: 26-letna Miley Cyrus in 28-letni Liam Hemsworth sta se poročila. Potem, ko so na Instagramu pred dnevi zaokrožili posnetki in fotografije slavnega para, na katerih je bilo že na prvi pogled vidno, da gre za nekakšno praznovanje, se je začelo šušljati, da sta se zvezdnika poročila na skrivaj. Zdaj je Miley na svojem Instagram profilu delila fotografije, ki so nastale na dan njunega poročnega obreda in tako potrdila govorice, ki so pred kratkim odmevale v javnosti.