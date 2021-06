Miley Cyrus postala teta

Pevka Miley Cyrus je postala teta. Njen mlajši brat, 27-letni Braison Cyrus, in njegova žena Stella sta se razveselila prvorojenca, ki je na svet prijokal 8. junija. Zanj sta ponosna starša izbrala ime Bear Chance Cyrus.

icon-expand Miley Cyrus je postala teta. FOTO: Profimedia

Braison Cyrus in Stella McBride Cyrus sta naznanila rojstvo sina, ki je na svet prijokal 8. junija. "Bear Chance Cyrus se je rodil 8. junija 2021 ob 22.05," je ponosni očka Braison zapisal na Instagramu ob fotografiji, na kateri v naročju drži dojenčka. Med drugim je razkril, da je dojenček ob porodu tehtal 4082 gramov, velik pa je bil 55 centimetrov ter da se oba, mamica in sin, počutita odlično in sta zdrava."Hvaležen sem osebju v bolnišnici in našim prijateljem ter družini, ki so nama v podporo. Bog je tako dober. Aleluja," je še zapisal.

Na Instagramu se je oglasila tudi novopečena mamica Stella, ki je objavila tri svoje fotografije, na katerih k sebi privija malega Beara, ki nosi kapico, na kateri so mavrice. V objavi se je tako kot njen mož zahvalila medicinskemu osebju in dejala, da so vse mame carice, ker porod po njenih besedah ni preprosta zadeva. "Izčrpani in zaljubljeni smo bolj, kot bi se sploh lahko na to pripravljali … Izjemno sem hvaležna za najinega čudovitega zdravega fantka in za enkratnega moža, (ki je moja druga ljubezen)," je svoje misli strnila presrečna mamica.

Braison je decembra na Instagramu objavil fotografijo, na kateri z ženo držita fotografije ultrazvoka. "Počutim se izredno blagoslovljen in hvaležen, da lahko sporočim, da s Stello pričakujeva prvega otroka," je v objavi zapisal 27-letni igralec in glasbenik. "To je najin sin, ki prihaja junija. Malega imam že zdaj tako zelo rad."

