Miley Cyrus za trenutek prekinila obdobje treznosti

Miley Cyrus je znova spregovorila o svoji odvisnosti od prepovedanih snovi. Čeprav se je že večkrat za dalj časa popolnoma streznila, predvsem zaradi zdravja in operacije glasilk, je med pandemijo covida-19 znova iskala način, kako pozabiti na težko obdobje. A zdaj je znova na dobri poti, saj je za svoj rojstni dan obeležila dva tedna treznosti.

28-letna pevkaMiley Cyrus, ki je 23. novembra praznovala rojstni dan, je bila gostja v pogovorni oddaji didžeja Zana Loweja, v intervjuju pa je razkrila tudi nekaj podrobnosti o svojem zdravju in počutju. Ko jo je gostitelj vprašal o enoletni streznitvi, je glasbenica dejala: "No, če sem popolnoma iskrena, sem se tudi jaz, tako kot številni drugi ljudje, med pandemijo počutila depresivno. Nikoli ne bi lagala o nečem, zato ne morem reči, da sem bila trezna. Nisem bila, znova sem podlegla pritisku, ampak sem spet na dobri poti. Praznujem dva tedna treznosti in mislim, da sem se tega občutka že navadila."

icon-expand Miley Cyrus je 23. novembra praznovala rojstni dan. FOTO: Profimedia

Pevka je v tem času, ko je imela več časa zase, tudi spremenila odnos do same sebe. Večkrat si reče, da ne sme biti besna, ampak radovedna: "Torej, ne bom se jezila nase, ampak se bom raje vprašala, zakaj se je to zgodilo in zakaj se tako počutim. Imam težave z odločitvami, ki jih sprejmem, ko prečkam določeno črto. Želim se počutiti popolnoma prisebno."

Kljub vsemu zvezdnica ostaja pozitivna in verjame vase:"Ko nečesa nočem, znam biti izredno disciplinirana."Cyrusova je namenila tudi nekaj besed svojemu rojstnemu dnevu in glasbenikom, ki so zaradi zlorabe drog in alkohola umrli ravno pri 27. letih. Med njimi so Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin in Kurt Cobain. "Letošnje leto je bil zame izredno pomembno, ko sem se morala še posebej zaščititi. Zato sem res želela postati trezna. To je bil ključen čas."