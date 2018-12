Miley Cyrus pozabila na modrček?

26-letna ameriška pevka Miley Cyrus se je konec novembra vrnila v pesmi in videospotu Marka Ronsona Nothing Breaks Like a Heart (Nič se ne zlomi kot srce). Skupaj pa sta nastopila tudi v priljubljeni večerni oddaji, kjer je Miley presenetila z izbiro obleke. Odločila se je namreč, da bo oblekla srebrn komplet hlač in jakne, a pod suknjičem ni bilo ničesar drugega, jakno pa so na svojem mestu držali lepilni trakovi.