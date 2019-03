Miley Cyrus pozirala gola s svojim štirinožnim prijateljem

26-letna glasbenica in igralka Miley Cyrus je s svojimi dejanji že večkrat presenetila javnost. V videospotu Wrecking Ballje v spodnjem perilu izvajala precej erotične gibe, v javnosti je priznala, da skupaj z mamo kadi marihuano, večkrat je presenetila z nenavadnimi pričeskami in modnim stilom, ki je bil pogosto ocenjen kot pretirano razgaljen.

Zvezdnica, ki se je pred meseci poročila s svojim dolgoletnim izbrancem Chrisom Hemsworthom , se kljub zakonskem stanu ni odpovedala svoji ekscentrični naravi. Nedavno je sredi puščave v ležečem položaju pozirala popolnoma gola in obuta v visoke oprijete škornje neonsko zelene barve, družbo pa ji je delal njen štirinožni prijatelj. Fotografijo, ki jo je delila na Instagramu, je posvetila vsem štirinožnim hišnim ljubljenčkom in jo pospremila s sporočilom: ''Vesel državni dan kužkov, ve 'umazane' zverinice.''

Nekateri uporabniki Instagrama so pod fotografijo izrazili pozitivne komentarje in naklonjenost, ki jo čutijo do 26-letnice, drugi so fotografijo ocenili kot popolnoma neprimerno. Eden od njih je celo zapisal: ''Kaj za vraga je narobe s teboj?''