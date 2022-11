Miley Cyrus praznuje 30 let: od Hannah Montane do drzne upornice

Stvari so se spremenile na bolje, ko je Miley odšla iz Tennesseeja na avdicijo za serijo Hannah Montana v Los Angeles. Tja jo je njena mama Tish , ki se je bala letenja, na številne avdicije peljala kar z avtom, a se na začetku žal ni izšlo v njen prid, saj so producenti menili, da je pri enajstih letih premlada za vlogo. Po nekaj mesecih iskanja prave Hannah so si premislili in poklicali Miley, da je dobila vlogo v Disneyjevi mladinski seriji. Po premieri se ji je življenje hitro spremenilo, saj skoraj ni bilo najstnice v Združenih državah Amerike, ki ne bi poznala njenega imena. Miley pa ni nastopala zgolj v seriji, kot Hannah je hodila na številne turneje po ZDA, kjer je s prepoznavno blond lasuljo in bleščečo opravo zabavala številne najstnike.

Miley Cyrus ni ena izmed tistih zvezdnikov, za katere lahko rečemo, da je do slave prilezla iz dna družbene lestvice. Rodila se je namreč v premožni družini, saj je njen oče Billy Ray Cyrus prav leta 1992, ko se je rodila, izdal pesem Achy Breaky Heart , ki je postala velika country uspešnica. Miley je bila tako v otroštvu nenehno v stiku z glasbo, prednost slavnega očeta pa ji je poleg odraščanja v zaodrju na glasbeni turneji omogočila tudi, da se je kot igralka preizkusila že pri rosnih devetih letih, ko je imela manjšo vlogo v dramski seriji Doc . Starši, s katerimi je vedno imela zelo dober odnos, so ji omogočili izkušnje, ki jih ima v teh letih le malokdo, je pa imela zaradi tega nekaj težav v šoli. Večkrat je namreč povedala, da so jo sošolke v šoli nadlegovale in se iz nje zaradi ljubosumja norčevale.

Nekaj let je uspešno stopala po poti, ki jo Disney začrta svojim zvezdnicam – to so pridna, poslušna, lepo in predvsem spodobno urejena dekleta, ki se na rdeči preprogi nasmihajo fotografom, zasebno pa v medijih ne zganjajo škandalov. Leta 2008, ko je bila stara 15 let, je zato veliko prahu dvignila fotografija na naslovnici Vanity Faira, kjer jo je znana zvezdniška fotografinja Annie Leibovitz ujela v sedeči pozi, v kateri je kazala razgaljen hrbet, sprednji del telesa pa si je prekrivala z rjuho. Miley je po številnih kritikah v izjavi za javnost zapisala, da bo na svoji poti delala napake, saj ni popolna, ob tem pa se je opravičila vsem, ki jih je s to potezo razočarala. O ponižnem odzivu veliko pove njen tvit deset let kasneje, ko ni bila več pod Disneyjivimi kremplji, v katerem je delila članek z naslovom Mileyjina sramota, ki je vseboval njeno opravičilo, in zapisala: "Ni mi žal, je**** se."

Miley sporočila: Nisem ukrotljiva

Niti leto ni minilo, pa se je leta 2009 znašla pred novim škandalom, ko je na podelitvi MTV med petjem ene izmed svojih največjih uspešnic Party in the USA zaplesala na drogu. Šlo je sicer za scenski rekvizit sladoledarne na kolesih, ki je imela na vrhu drog, na katerega se je Miley popolnoma oblečena zgolj oprla in na kratko zaplesala, a s tem znova sprožila številne kritike, da je bil ples za njena leta neprimeren, obenem pa je bila s tem slab zgled svojim oboževalcem. Miley se na javnost ni preveč ozirala, kar je sporočila tudi s pesmijo Can't Be Tamed (Nisem ukrotljiva), ki jo je leta 2010 izdala na istoimenskem albumu. Istega leta je v medijih odmeval posnetek, na katerem za svoj 19. rojstni dan s prijatelji kadi bong, ob katerem so številni zmajevali z glavo.