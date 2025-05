Miley Cyrus prekinila molk in prvič spregovorila o družinski drami

Pevka Miley Cyrus je prvič javno spregovorila o dolgo trajajočih govoricah o slabih odnosih v družini. "Le redko komentiram govorice, toda jaz in moja mama sva preveč povezani, da bi karkoli lahko kadarkoli prišlo med naju," je dejala. Ob tem je priznala, da je v tem trenutku družina njena prioriteta in da sta tudi z očetom zgladila spore iz preteklosti.

OGLAS

Spor v družini Cyrus se vleče že dolgo časa, največja zvezdnica sicer slavne družine pa zadeve do zdaj ni komentirala. Da so odnosi med družinskimi člani slabi, je postalo jasno v zahvalnem govoru Miley Cyrus na eni od podelitev nagrad, ko se ni zahvalila očetu Billyju Rayu in sestri Noah. Vseskozi je veljalo, da je Miley z očetom in sestro skregana, medtem ko z mamo ohranja odnos. Vse do zdaj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Billy Ray je na družbenem omrežju Instagram namreč objavil fotografijo, na kateri je poleg ostalih tudi hči Miley. Kmalu zatem so pozorna očesa zaznala, da je mama Tish Cyrus svoji hčeri Miley nehala slediti na Instagramu. Mnogi so se zato začeli spraševati, ali sta v sporu zdaj tudi mama in hči. A Miley se je govoricam odločila narediti konec. "Le redko komentiram govorice, toda jaz in moja mama sva preveč povezani, da bi karkoli lahko kadarkoli prišlo med naju. Je moja najboljša prijateljica. Kot mnogo mam, ne zna dobro uporabljati svojega telefona in mi je nekako nehala slediti. Preprosto, naključno in nezanimivo," je na družbenih omrežjih zapisala pevka.

Miley Cyrus na rdeči preprogi grammyjev leta 2024 FOTO: Jordan Strauss - Invision - AP icon-expand