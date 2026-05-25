Tuja scena

Miley Cyrus prva zvezdnica, rojena v 90. letih, s svojo zvezdo

Los Angeles, 25. 05. 2026 13.04 pred eno minuto 3 min branja 0

K.A.
33-letnica se je v zgodovino zapisala kot prva zvezdnica, rojena v 90ih, s svojo zvezdo.

Pa jo je dočakala in ob tem postavila še zgodovinski mejnik. Miley Cyrus je pretekli petek tudi uradno dobila svojo zvezdo na slovitem hollywoodskem bulvarju. Postala je lastnica že 2845. zvezde, pohvali pa se lahko tudi z dejstvom, da je prva zvezdnica, rojena v 90. letih, ki ima svoje ime že 'vgravirano v kamen'.

Pretekli petek je bil za Miley Cyrus prav poseben dan. Na pločniku slavnih v Hollywoodu so slavnostno odkrili zvezdo z njenim imenom, ki je zdaj z zlatimi črkami za vedno vgravirano na ulicah Los Angelesa. Priljubljena zvezdnica pa ni postala le ponosna lastnica že 2845. zvezde na pločniku, temveč je obenem postavila še zgodovinski mejnik.

Miley Cyrus je dobila svojo zvezdo na pločniku slavnih.
FOTO: Profimedia

31-letnico, ki je kot najstnica zaslovela z vlogo zabavne Hannah Montana, je namreč doletela posebna čast. Postala je prva zvezdnica, rojena v 90. letih, ki je dobila svojo zvezdo. S tem se je pridružila seznamu najpomembnejših umetnikov v zgodovini zabavne industrije. V svojem nagovoru na odru je izpostavila, da zvezda ni nagrada, ki bi jo dobila za naslednji posneti album, ampak rezultat dolgoletnega dela. "Moje ime je položeno v zlato in rožnat teraco!" je še navdušeno povedala obiskovalcem. Z oboževalci je delila hvaležnost za njihovo večletno podporo, ki ji je omogočila prehod od otroške zvezdnice do uveljavljene umetnice z grammyji.

33-letnica se je v zgodovino zapisala kot prva zvezdnica, rojena v 90ih, s svojo zvezdo.
FOTO: Profimedia

Ob čustvenem trenutku sta ji ob strani stali modna oblikovalka Donatella Versace in igralka Anya Taylor-Joy. Slednja se je v svojem nagovoru spominjala, kako je Miley prehodila pot od Disneyjevih začetkov do globalne pop ikone, pri čemer nikoli ni prosila za dovoljenje za svoje spremembe. "Miley se je preprosto razvijala – lepo, brez opravičevanja in vedno pristno," je poudarila.

Igralka z Donatello Versace in Anyo Taylor-Joy.
FOTO: Profimedia

Versacejeva, ki je pevko večkrat oblekla za rdeče preproge, pa je izpostavila njeno neverjetno delovno etiko. Po njenih besedah velja za eno najbolj delavnih oseb, kar jih je srečala, saj želi vsako vlogo, pesem in modno izbiro izpeljati popolno. Versacejeva je dodala še humoren nasvet: "Če kdor koli od vas stopi čez Mileyjino zvezdo, naj to stori s samozavestjo in, če je le mogoče, v visokih petah."

Kariera nove lastnice zvezde sicer traja že več kot dve desetletji. V tem času se je iz najstniškega fenomena preobrazila v cenjeno glasbenico. Leta 2006 jo je med zvezde izstrelila vloga v že omenjeni seriji Hannah Montana, kjer je igrala dvojno življenje običajne deklice in svetovne pop zvezde. Kljub ogromnemu uspehu pri mladem občinstvu se je kasneje odločila za radikalno spremembo podobe z albumom Bangerz leta 2013, ki mu je vladal hit Wrecking Ball. Njena pot se je nadaljevala skozi različne žanre, od country korenin do rockerskih vplivov na albumu Plastic Hearts. Njen največji uspeh zadnjih let pa ostaja pesem Flowers z albuma Endless Summer Vacation, ki ji je leta 2024 prinesla njena prva dva kipca grammy za pesem leta in najboljšo pop solo izvedbo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
