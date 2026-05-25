Miley Cyrus prva zvezdnica, rojena v 90. letih, s svojo zvezdo

Pretekli petek je bil za Miley Cyrus prav poseben dan. Na pločniku slavnih v Hollywoodu so slavnostno odkrili zvezdo z njenim imenom, ki je zdaj z zlatimi črkami za vedno vgravirano na ulicah Los Angelesa. Priljubljena zvezdnica pa ni postala le ponosna lastnica že 2845. zvezde na pločniku, temveč je obenem postavila še zgodovinski mejnik.

31-letnico, ki je kot najstnica zaslovela z vlogo zabavne Hannah Montana, je namreč doletela posebna čast. Postala je prva zvezdnica, rojena v 90. letih, ki je dobila svojo zvezdo. S tem se je pridružila seznamu najpomembnejših umetnikov v zgodovini zabavne industrije. V svojem nagovoru na odru je izpostavila, da zvezda ni nagrada, ki bi jo dobila za naslednji posneti album, ampak rezultat dolgoletnega dela. "Moje ime je položeno v zlato in rožnat teraco!" je še navdušeno povedala obiskovalcem. Z oboževalci je delila hvaležnost za njihovo večletno podporo, ki ji je omogočila prehod od otroške zvezdnice do uveljavljene umetnice z grammyji.

Ob čustvenem trenutku sta ji ob strani stali modna oblikovalka Donatella Versace in igralka Anya Taylor-Joy. Slednja se je v svojem nagovoru spominjala, kako je Miley prehodila pot od Disneyjevih začetkov do globalne pop ikone, pri čemer nikoli ni prosila za dovoljenje za svoje spremembe. "Miley se je preprosto razvijala – lepo, brez opravičevanja in vedno pristno," je poudarila.

Versacejeva, ki je pevko večkrat oblekla za rdeče preproge, pa je izpostavila njeno neverjetno delovno etiko. Po njenih besedah velja za eno najbolj delavnih oseb, kar jih je srečala, saj želi vsako vlogo, pesem in modno izbiro izpeljati popolno. Versacejeva je dodala še humoren nasvet: "Če kdor koli od vas stopi čez Mileyjino zvezdo, naj to stori s samozavestjo in, če je le mogoče, v visokih petah."