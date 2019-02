Miley Cyrus razkrila, zakaj sta se z Liamom v resnici poročila

Spomnimo se, da sta zaljubljenca nosila prstana že od nekdaj, še preden sta se odločila za zakonsko zvezo. Miley in Liam sta se prvič zaročila leta 2012, a sta leto pozneje sporočila, da se razhajata. Dve leti po tem pa sta znova postala par in dolgoletno razmerje lani tudi okronala s poroko. Zvezdnica je zdaj pojasnila, zakaj sta se na koncu vseeno odločila za tako pomemben korak.

Miley Cyrus se je v obsežnem intervjuju, ki ga je dala za revijo Vanity Fair,razgovorila tudi o izgubi svojega doma v Malibuju, ki ga je lani povzročil eden največjih kalifornijskih požarov Woolsey Fire.Ta dogodek je drastično spremenil odnos med Miley in Liamom, saj ju je še bolj povezal. Zvezdnica je pojasnila, da je bil prav požar tisti, zaradi katerega sta se odločila narediti naslednji korak in se po 10 letih razmerja poročiti.

''Razlog poroke je lahko včasih staromoden, ampak razlog, zakaj sva se midva poročila, ni takšen – pravzaprav mislim, da je to nekako nova doba ...''pove Miley.Njeno prepričanje je:''Ljudje se zaljubijo v osebo, ne v spol, v videz ali karkoli drugega. Moja ljubezen je na duhovni ravni. To nima nič opraviti s spolnostjo. Razmerja in partnerstvo v današnji generaciji – mislim, da nimajo toliko opraviti s spolnostjo ali spolom. Seks je pravzaprav majhen, skoraj nepomemben del odnosov,'' meni Miley, ki nadaljuje: ''Spolnost in identiteta spola sta popolnoma ločeni od partnerstva. Na poročni dan sem nosila takšno obleko, ker sem se tako počutila, lase sem imela spuščene, ker mi je bilo tako všeč, vendar to ne pomeni, da sem takoj postala "uglajena hetero dama". Pripis: Heteroseksualne ženske so prav tako hude ženske. Moj odnos je zelo poseben, to je moj dom ... Ker se je nekaj spremenilo v partnerskem odnosu (poroka), to še ne pomeni, da sem se spremenila jaz.''

Izguba doma ju je tako samo še bolj povezana in tudi zelo spremenila. ''Kar sva z Liamom preživela, naju je oba spremenilo. Nisem prepričana, če bi se sploh kdaj poročila,če ne bi pred tem izgubila doma v Malibuju. Kdo bi vedel? Toda čas se je zdel pravi in sledim srcu. Nihče nima zagotovljenega naslednjega dne, zato poskušam biti prisotna zdaj, v tem trenutku, kolikor je to mogoče,'' je še dodala.