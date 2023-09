Miley Cyrus: S turnejo Bangerz nisem zaslužila niti centa

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica Miley Cyrus je razkrila, da s turnejo Bangerz pred devetimi leti ni zaslužila niti centa. Pojasnila je, da je bila to "naložba vase", saj je v želji, da bo turneja odlična, svoj denar investirala v scenografijo in druge ideje, ki jih je imela.

icon-expand Miley Cyrus je šov končala na velikem umetnem hot dogu. FOTO: Profimedia

Miley Cyrus je na TikToku v sklopu promocije nedavno izdane pesmi Used To Be Young objavila nov video posnetek, v katerem obuja pomembne trenutke v svoji glasbeni karieri. Tokrat je komentirala svojo devet mesecev dolgo svetovno turnejo Bangerz, v sklopu katere je leta 2014 imela 78 nastopov. Ameriška pevka je pojasnila, da je bila turneja zanjo "naložba vase", saj z njo ni zaslužila niti centa. Kot je pojasnila, je imela težavo pri iskanju ljudi, ki bi podprli njeno ustvarjalno vizijo. "Veliko teh idej je bilo tako nenavadnih, da me nihče ni želel podpreti pri ustvarjanju teh del. Imela sem velike lutke, prevelike postelje, na oder sem se spustila z mojega obraza po mojem jeziku," se je spominjala svoje scenografije.

Povedala je, da so jo ljudje kar naprej spraševali: "Zakaj to počneš? Imela boš približno 100 nastopov in ne boš zaslužila nič denarja." Toda za zvezdnico je bila izvedba turneje veliko bolj pomembna od denarja: "V nikogar ne bi raje vlagala kot v sebe. Zato sem plačala za vse, da je bilo točno tako, kot sem si zamislila. Mislim, da sem si to zaslužila jaz in moji oboževalci."