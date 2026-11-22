Miley Cyrus je znova dahnila usodni da. Namigovanja, ki jih je pred dnevi v medijih sprožil neimenovani vir, so se izkazala za resnična, saj je zvezdnica večno zvestobo tokrat obljubila bobnarju Maxxu Morandu.

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Slovesnost je potekala v soboto popoldne v kalifornijskem Palm Springsu, obred pa se je odvijal na zgodovinsko pomembni lokaciji, in sicer na posestvu, ki je bilo nekoč v lasti legendarnega glasbenika Franka Sinatre. Nevesta je za to priložnost izbrala klasično poročno obleko z dolgimi rokavi, odprtim hrbtom in dolgo vlečko, medtem ko je ženin nosil tradicionalno črno obleko.

Okrašeno posestvo v Palm Springsu. FOTO: Profimedia

Dogodek je potekal v ožjem krogu, saj se ga je udeležilo približno sto povabljenih gostov, ki so spremljali izmenjavo zakonskih zaobljub pod cvetlično konstrukcijo, okrašeno z belimi vrtnicami. Po poročanju tujih medijev je osrednji del slovesnosti zaznamovala izmenjava osebnih zaobljub, ki sta jih mladoporočenca pripravila sama. Preden sta spregovorila, se je v ozadju predvajala skladba Love Is Like a Butterfly, ki jo izvaja pevkina pokojna botra Dolly Parton.

28-letnica, ki je bila enkrat že poročena z igralcem Liamom Hemsworthom, je med branjem besedila z bele kartice postala vidno čustvena in si z robčkom obrisala solzo. "Preden sem te spoznala, sem bila izgubljena, ko pa sem našla tebe, sem našla tudi samo sebe. Ustvarjanje s teboj je moja najljubša stvar na svetu, zato komaj čakam, da dobiva otroka! Upam, da bo najin otrok imel tvoje lase, a najbolj od vsega si želim, da bi podedoval tvoj čudoviti duh," je dejala.

Posestvo, kjer sta si Miley in Maxx obljubila večno zvestobo. FOTO: Profimedia

Ženin je v svojem odgovoru poudaril zavezanost k zagotavljanju varnosti in podpore. "Bom mož, ob katerem se boš počutila varno in imela mojo podporo. Želim biti ob tebi in najini družini vsak dan ... Po tvoji zaslugi sem postal boljša različica sebe," se ji je zaobljubil.

Tish Cyrus s partnerjem Dominicom Purcellom. FOTO: Profimedia

Slovesnosti so se udeležili tudi ožji družinski člani in znane osebnosti iz sveta zabave. Med prisotnimi sta bila pevkina starša, Billy Ray Cyrus in Tish Cyrus, ki sta na dogodek prispela v spremstvu svojih sedanjih partnerjev, igralke Elizabeth Hurley in igralca Dominica Purcella. Uradni del poročnega obreda je vodil Wayne Coyne, pevec glasbene skupine The Flaming Lips, ki z nevesto že vrsto let tesno prijateljuje in profesionalno sodeluje pri različnih glasbenih projektih.

Elizabeth Hurley, partnerica Mileyjinega očeta s sinom Damianom. FOTO: Profimedia

Pred samim sobotnim obredom sta mladoporočenca za družino in ožje prijatelje organizirala tudi slavnostno večerjo v bližnji restavraciji. Po poročanju portala TMZ so gostom postregli z vrhunsko kulinariko, pri čemer sta bila na jedilniku goveji file mignon in ravioli z jastogom. Da par načrtuje sklenitev zakonske zveze, je pevka javnosti posredno nakazala že prejšnji mesec med svojim nastopom v dvorani Hollywood Bowl v Los Angelesu. Med koncertom, ki je potekal 18. oktobra, je Moranda povabila na oder, kjer jo je spremljal na bobnih med izvajanjem pomenljive skladbe Let's Get Married, ob zaključku pesmi pa sta si izmenjala poljub.