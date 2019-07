Miley Cyrus: Še vedno me privlačijo ženske

Miley Cyrus je za revijo Elle iskreno spregovorila o svoji seksualnosti ter svojem skrivnostnem in edinstvenem zakonu z igralcem Liamom Hemsworthom. 26-letna pevka je že leta 2015 priznala, da je panseksualka. Obenem je dejala, da verjame, da imajo ljudje še veliko vprašanj glede njene spolnosti in zakonu s simpatičnim igralcem, s katerim se je poročila leta 2018.

"V tem trenutku svojega življenja se počutim močneje kot kadarkoli prej," je povedala za avgustovsko številko revije Elle. "Obožujem občutek, ko sem lahko privlačna med svojimi nastopi, ampak tega ne delam zaradi moških. Naj se ljudje sprijaznejo z mojimi kariernimi odločitvami in naj se zavedajo, da tega ne delam za njihov užitek," se je razgovorila 26-letna pevka.

"Ljudem se zdi čudno, da sem poročena. Moj zakon je pač edinstven," pravi o svojem skrivnostnem razmerju z Liamom in dodaja: "Ne vem, če bom kdaj popolnoma iskrena glede tega, ker je tako komplicirano in moderno, hkrati pa verjamem, da ljudje še niso pripravljeni, da bi to lahko razumeli."

Miley Cyrus o svojem možu Liamu pravi, da ji predstavlja največjo oporo in ji vedno krije hrbet.

V zakonu z Liamom je sedaj zelo srečna in si ne predstavlja življenja brez njega: "On je tista oseba, ki mi najbolj krije hrbet." V svojem razmerju raje uporablja besedo partner kot pa mož in žena. "Zagotovo ne sodim v stereotipno skupino žena. Sploh ne maram uporabljati te besede," je povedala zvezdnica.

Glasbena ikona rada prizna, da jo ne glede na zakon z moškim, še vedno privlačijo ženske. Ima se za panseksualno osebo, kar pomeni, da jo privlači 'oseba' ne glede na spol ali spolno identiteto. Spomnimo, da je leta 2015 veliko časa preživela v družbi menekenke Stelle Maxwell in že v tistem času priznala, da je biseksualka. Paparaci so ju večkrat zasačili med poljubljanem in objemanjem.

V interjuju je povedala tudi nekaj besed o liku Hannah Montana, saj je nanj v času odraščanja začela gledati nekoliko drugače: "Lasuljo priljubljenega lika sem si iz čiste radovednosti spet nadela pri 18 letih, a je bil občutek zelo čuden ... Najbrž, ker sem postala odrasla in imela prvi spolni odnos. Ne morem več nositi te lasulje."Kljub temu se rada spominja svojega lika, s katerim je zaslovela: "Fantastično je slišati, da je Cardi B oboževala Hannah Montano, ko je bila v srednji šoli."