Miley Cyrus šokirala z urnikom, ki ga je imela pri 13 letih

Miley Cyrus je zaradi vloge v seriji Hannah Montana že od otroštva na očeh javnosti, pred začetkom šolskega leta pa se je spomnila tistega obdobja in šokirala oboževalce z razkritjem, kakšen je bil njen dan, ko je bila stara le 13 let. Zvezdnica je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila svoj urnik in presenetila s tem, kako natrpan z obveznostmi je bil njen dan.

Miley Cyrus ni imela običajnega otroštva. Že zelo zgodaj je začela igralsko kariero, prav zaradi te pa je bil njen dan v najstniških letih zelo naporen in zapolnjen z obveznostmi, ki niso običajne za 13-letnike. Zvezdnica je na družbenem omrežju pred začetkom novega šolskega leta delila podrobnosti enega svojih dni in z natrpanim urnikom šokirala oboževalce.

icon-expand Miley Cyrus ni imela običajnega otroštva. FOTO: Profimedia

Kot je razkrila, je bil eden izmed njenih dni, ko je bila stara 13 let, videti tako, da je ob 5:30 v hotelu imela ličenje in friziranje, ob 7:00 so jo pobrali pred hotelom, saj se je čez 15 minut že morala pojaviti na novicah, ob 7:45 je imela že drug intervju in čez pol ure tretjega, ob 8:45 pa še četrti intervju. Ob 9:30 se je sestala z uredniki, nato pa je imela v hotelu še en intervju, v katerem so jo izpraševali osnovnošolci. Od 13:00 do 14:30 sta imela z očetom intervju ob kosilu, ob 14:00 pa je že morala na fotografiranje za revijo Life, ki je trajalo dve uri. Vmes je ob 15:00 imela še intervju, ki je izšel ob dnevu očetov, sledila pa sta še dva intervjuja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njen naslednji dan se je začel ob 7:00 zjutraj in bil z obveznosti zapolnjen do 19:30, ko je morala biti na letališču, saj je letela domov, namreč naslednji dan je najverjetneje že snemala nadaljevanja serije Hannah Montana. Miley je to razkrila v posnetku, ki ga je delila na družbenih omrežjih, in se pošalila: "Sem marsikaj, a nisem lena!" Njena mama Trish pa je iz ozadja dodala: "Tako so bila videti naslednja štiri leta tvojega življenja." Odkritje je mnoge šokiralo.