Miley Cyrus strta zaradi izgube psičke Mary Jane

Izguba hišnega ljubljenčka, ki nam popestri vsakdan, obogati življenje in je z nami v dobrem in slabem, je brez dvoma boleča. In prav s to bolečino se te dni sooča pevka Miley Cyrus, ki se je morala posloviti od svoje psičke Mary Jane.

Miley Cyrus žaluje za svojo psičko Mary Jane, ki se je za vedno poslovila. Zvezdnica je žalostno novico sporočila na Instagramu in povedala, da je njena psička pred več kot letom dni zbolela za rakom. V pevkin dom je prišla leta 2012 in v vseh teh letih postala njena zvesta spremljevalka in najboljša prijateljica. 28-letna pevka se je psički poklonila z ganljivim videom, v katerega je vključila njune skupne trenutke in fotografije, video pa je opremila s pesmijo, ki jo je zanjo napisala pred leti. Dejala je, da je bila zanjo več kot družinski član. "To pesem sem pred leti v Malibuju napisala ob klavirju v hiši, ki je ni več. Govori o moji psički Mary Jane, ki je zdaj ni več med nami. Veliko se je spremenilo od takrat. Predvsem sem se spremenila jaz. Glasba je moje zdravilo. Ta pesem govori o izgubi in srčni bolečini, kar trenutno po smrti Mary Jane doživljam sama. Mary Jane je bila prava kraljica. Svojo milino, dostojanstvo in prijaznost je nosila kot krono. Nikoli ne bo pozabljena in za vedno jo bomo pogrešali. Če si jo poznal, si jo imel rad. V čast mi je bilo biti njena skrbnica in najboljša prijateljica,"je svoje misli sklenila priljubljena pevka, ki je oporo in tolažbo v težkih časih vedno našla pri svoji psički.