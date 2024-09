Miley Cyrus tožijo zaradi domnevnega kopiranja pesmi Bruna Marsa

"Flowers podvaja številne melodične, harmonične in lirične elemente When I Was Your Man, vključno z melodično zasnovo višine in zaporedjem verza, povezovalno basovsko linijo, nekaterimi takti refrena, nekaterimi gledališkimi glasbenimi elementi, liričnimi elementi in specifične progresije akordov. Glede na kombinacijo in številne podobnosti med obema posnetkoma ni mogoče zanikati, da Flowers ne bi obstajala brez When I Was Your Man," so zapisali in dodali: "S Flowers so Cyrus, Hein in Pollack brez dovoljenja ustvarili izpeljano delo When I Was Your Man."