Miley Cyrus: V tistem obdobju sem vse izgubila

Dotaknila se je tega, da je to še posebej vplivalo na odnos z očetom Billyjem Rayjem Cyrusom. "Zelo težko mi je bilo iti domov, videti očeta, mu pogledati v oči," je dejala. Z očetom sta v preteklih letih sicer imela turbulentno razmerje, ki pa sta ga, kot je pred kratkim potrdil, zgladila.

V tem obdobju je po njenih besedah 'vse izgubila' in spomnila na zgodbo z bivšim zaročencem Liamom Hemsworthom. "To se ni izšlo, ker sem delila del sebe, za katerega so moški želeli, da je prihranjen samo zanje," je dejala. Prav tako pa jo je močno zaznamoval nastopal na podelitvi nagrad MTV VMA leta 2013. Njeno takratno opravo so mnogi primerjali s puranom, zaradi česar posledice kot negotovost zaradi svojega telesa nosi še danes.