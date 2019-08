Miley Cyrus vztrajno zanika govorice o varanju

Po desetletju burnega razmerja je bilo kar na enkrat vsega konec – Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta se razšla, vendar nihče točno ne ve zakaj, zato so se pojavila razna ugibanja, med njimi tudi namigovanja, da naj bi Miley svojega moža varala.

Zvezdnica pa se je nedavno na navedbe že odzvala in se vztrajno branila s kar enajstimi tviti. "Lahko sprejmem, da moram biti zaradi življenja, ki sem ga izbrala, ves čas povsem odprta in transparentna z javnostjo in mojimi oboževalci, ki jih imam zelo rada," je zapisala v eni od objav na Twitterju in nadaljevala: "Ne morem pa sprejeti obtožb, da lažem, da bi prekrila zločin, ki ga nisem storila. Ničesar ne skrivam."

Pevka se zaveda, da se je v svojih najstniških in zgodnjih dvajsetih letih veliko zabavala. Zapisala je: "Nisem le kadila, vendar sem tudi zagovarjala marihuano," in med drugim še povedala, da je eksperimentirala tudi z ostalimi drogami.

Priznala je še, da je bila nezvesta v nekaterih preteklih razmerjih in naštela še nekaj drugih napak, ki jih je naredila, nato pa poudarila, da je bila Liamu vedno zvesta. "Resnica je, ko sva se z Liamom pobotala, sem resno mislila in mu bila popolnoma predana," je zapisala.

"Veliko stvari lahko priznam, vendar ne bom priznala, da se je najin zakon končal zaradi varanja," je navedla glasbenica. "Skupaj sva bila eno desetletje. Liama ljubim in ga vedno bom, kar sem že velikokrat povedala in to ostaja resnica," je povedala in zapisala še, da je morala sprejeti odločitev, ki je bila zanjo takrat najboljša in tako pustiti nekdanje življenje za seboj.