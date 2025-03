Miley Cyrus z napovedjo novega albuma razveselila oboževalce

Miley Cyrus je napovedala izid novega studijskega albuma z naslovom Something Beautiful . "Miley Cyrus razkriva umetniško delo za svoj težko pričakovani deveti studijski album 'Something Beautiful', ki bo izšel 30. maja 2025 pri založbi Columbia Records. Album vsebuje 13 izvirnih skladb, izvršna producenta pa sta Miley Cyrus in Shawn Everett ," je zapisala ob objavi naslovne fotografije na Instagramu in dodala: "Naslovna fotografija albuma, ki jo je posnel priznani modni fotograf Glen Luchford , predstavlja Miley Cyrus, odeto v arhivsko modno obleko Thierryja Muglerja iz leta 1997, kar je osupljiv naklon drzni estetiki in vizualnemu pripovedovanju zgodbe albuma."

Novica je razveselila njene oboževalce, ki so svoje navdušenje izrazili v komentarjih. "Končno razlog za življenje," je zapisal sledilec, druga sledilka pa je dejala: "Diva tipka v tretji osebi ... Resno je."

V intervjuju za Harper's Bazaar novembra 2024 je 32-letnica razkrila, da je njen album navdihnil film The Wall zasedbe Pink Floyd. Navdušil jo je že v najstniških letih. "Nanj sem izjemno navezana," je takrat dejala in dodala: "Moja ideja je bila narediti 'The Wall', vendar z boljšo garderobo, bolj glamurozno in polno pop kulture."

Zvezdnica je pred tem leta 2023 izdala album Endless Summer Vacation, na katerem je bila uspešnica Flowers, ki ji je prinesla dva grammyja, in sicer za ploščo leta in najboljšo pop solo izvedbo. Glasbenica je pred kratkim sodelovala tudi z Beyoncé pri skladbi "II Most Wanted", za katero sta pred mesecem prejeli omenjeno prestižno glasbeno nagrado.