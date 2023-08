Miley Cyrus: Z očetom imava glede slave in uspeha različno mnenje

"Ko sem se rodila, je imel moj oče najboljšo country pesem," je o pesmi Achy Breaky Heart povedala v intervjuju za Hulu Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions) in razkrila, da je bilo prav to krivo, da je bila vzgajana v drugačnem duhu kot njen oče. "Odraščal je popolnoma drugače kot jaz. Odraščala sem ob odru v povezani družini, ki se je imela rada, bili pa smo tudi finančno preskrbljeni, kar je vplivalo na mojo čustveno stabilnost in odnose," je dejala.

Njen oče tega, kar je imela sama, ni imel. "Sam je občutil to, kako je, ko nimaš nič. To, da se je počutil ljubljenega s strani občinstva, je čustveno vplivalo nanj bolj kot name. Ko se je počutil posebnega in pomembnega, je celil svoje otroške rane," je povedala zvezdnica, ki je priznala, da se je sama vedno počutila kot zvezda. "To je ključna razlika pri tem, kako dojemava slavo in uspeh," je še dodala.