Miley Cyrus: Zakaj sem morala čakati 20 let, da so me vzeli resno?

Pop zvezda Miley Cyrus se je v novem intervjuju spraševala, zakaj je morala čakati desetletja, da je pridobila spoštovanje svojih kolegov v glasbeni industriji, čeprav je na začetku svoje kariere pustila velik pečat. "Nikogar ne obtožujem, ampak to počnem že 20 let, in to je prvič, da me resno jemljejo na podelitvi grammyjev?" je dejala v intervjuju za W Magazine , skoraj štiri mesece po tem, ko je osvojila dve nagradi za svojo pesem Flowers .

"Težko sem ugotovila, kakšna je tam meritev, kajti če hočemo govoriti o statistiki in številkah, kje za vraga sem bila? In če hočeš govoriti o vplivu na kulturo, kje za vraga sem bila?" je nadaljevala. Pevka je nato poudarila: "Ne gre za aroganco. Ponosna sem nase."

Zvezdnica je dobila naslovno vlogo v priljubljeni seriji Hannah Montana, ko je bila stara komaj 12 let. Hkrati je začela svojo glasbeno kariero z zgodnjimi uspešnicami, kot so See You Again, 7 Things, The Climb in Party in the USA. Nekdanja otroška zvezda se je leta 2013 neslavno oddaljila od svoje podobe dobrega dekleta s svojim albumom Bangerz, na katerem sta bila singla We Can't Stop in Wrecking Ball, ki sta definirala njeno kariero. V obdobju odraščanja pa je bila deležna številnih kritik.

Bangerz ji je prinesel prvo nominacijo za grammyja za najboljši pop vokalni album, vendar je trofejo odnesla domov šele devet let pozneje. In sicer na februarski 66. slovesnosti, ko je pesem Flowers osvojila nagrado za najboljšo pop solo izvedbo in ploščo leta ter premagala ljubljenki grammyjev, kot sta Taylor Swift in Billie Eilish. "Ta nagrada je neverjetna, a resnično upam, da ne bo ničesar spremenila, saj je bilo moje življenje včeraj lepo," je dejala ob prejemu ene od najbolj prestižnih nagrad. "Vsak na svetu ne bo dobil grammyja," je dodala in zaključila: "Vendar ste vsi na tem svetu spektakularni, zato prosim, ne mislite, da je to pomembno."