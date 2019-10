Miley Cyrus zdaj poljublja dolgoletnega prijatelja Codyja Simpsona

22-letni avstralski popevkar Cody Simpson je pretekli vikend na svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) delil posnetek, na katerem 26-letni glasbenici Miley Cyrus poje Elvis Presleyjevo romantično pesem Ku-Ui-Po. Sveže samska Miley pa je medtem naslonjena na njegovo ramo in se smehlja. Zvezdnika so tuji mediji sicer povezovali že leta 2014, vendar je Cody leta 2015 za revijo GQ povedal, da sta samo prijatelja. Oboževalci in tuji mediji zdaj ugibajo, ali je med dolgoletnima prijateljema preskočila iskrica.

Sumi oboževalcev pa so utemeljeni, saj to ni bilo prvič, da je Cody pevko objavil na družbenih omrežjih. Podobno se je zgodilo že prejšnji teden, ko je z oboževalci na Instagram zgodbi delil fotografijo, na kateri je Cyrusovi na čelo prilepil poljub.

Fotografije s Codyjem ter druženje in poljubljanje s Kaitlynn Carter takoj po razhodu z možem Liamom Hemsworthom pa je sprožilo kritike, da je pevka prehitro prebolela odtujenega moža. Pevka se je na kritike odzvala na svojem Twitterju, kjer je zapisala, da se javnost počuti vključeno v njeno življenje, ker so jo videli odraščati. "Vendar sem odrasla in sprejemam odločitve kot odrasla oseba, ki pozna resnico/podrobnosti/realnost. Ljudje vedo le tisto, kar vidijo na internetu," je dodala.

Naslovila pa je tudi dvojne standarde, ko pride do ljubezenskih razmerij moških in žensk. Povedala je, da uspešne moške nikoli nihče ne kritizira, če v kratkem času zamenjajo veliko deklet, ženske pa so za ta ista dejanja označena za vlačuge in pocestnice.