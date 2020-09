Miley Cyrus želi napisati serijo otroških knjig z resnejšo vsebino

Pop pevka Miley Cyrus je znova pokazala ljubezen do novega vse bolj priljubljenega medija. Voditelju podkasta Joeju Roganu je znova naslovila teme, ki so zanimive za njene oboževalce. Zvezdnica, ki je junija praznovala šest mesecev treznosti, je dejala: "Alkohol ni bil nikoli moj problem. Enostavno se odrečem, ker rada razmišljam trezno. V resnici to ni bila težava in vesela sem, da ob praznovanjih ne pogrešam alkohola, ki bi v mojih možganih naredil tornado."