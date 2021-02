Miley Cyrus želi peti na poroki Gwen Stefani in Blaka Sheltona

Pandemija covida-19 jo je dobro zagodla številnim zvezdnikom, ki so se želeli lani poročiti. Med njimi sta tudi Gwen Stefani in Blake Shelton , ki čakata na pravi trenutek, ko se bo pandemija umirila. Miley Cyrus pa je zdaj na Twitterju na zaljubljenca naslovila vprašanje, ali še vedno iščeta pevca ali pevko za njuno veliko slavje.

Gwen Stefani in Blake Shelton

Temo o glasbenem gostu na poroki je začela Gwen, ko je komentirala deljeni videoposnetek ameriške pevke, kjer je zapisala, da je izjemno nadarjena. Ni trajalo dolgo, da je Cyrusova komentar opazila in se navdušila nad pohvalo.

"Gwen Stefani in Blake Shelton, jaz bom vajina pevka na poroki! Obljubim, da se bom obnašala spodobno. Ali pa tudi ne. Kakor bosta želela! Vajin poseben dan je! Rada vaju imam, skoraj toliko, kot se imata rada vidva," je v odgovor zapisala Miley.

Miley Cyrus si želi peti na poroki Gwen in Blaka.

Cyrusova je pred tem prevzela mesto žirantke v resničnostnem šovu The Voice, potem ko se je Gwen Stefani po 12. sezoni poslovila. Blake Shelton pa še vedno ostaja edini žirant, ki je del šova že od prve sezone. Mlada glasbenica čuti veliko spoštovanje do starejših glasbenih kolegov, v preteklih letih pa so spletli tudi dobro prijateljsko vez.