Miley fanta ostrigla kar v spodnjem perilu

Odkar sta pevka Miley Cyrus in glasbenik Cody Simpson v razmerju, si na družbenih omrežjih redno izkazujeta ljubezen in delita z oboževalci in sledilci intimne trenutke iz vsakdana. Cody je tokrat objavil žgečkljive fotografije, na katerih njegova draga med urejanjem njegove pričeske nosi spodnje perilo.

27-letna Miley Cyrusin 23-letni Cody Simpsonrada dražita z razgaljenimi fotografijami. Cody je na Instagramu, kjer ima 3,9 milijona sledilcev, delil dve črno-beli fotografiji, na katerih pred ogledalom pozira s svojo izbranko. Ta ima na sebi čipkasto spodnje perilo, v rokah pa drži škarje, medtem ko njen izbranec pozira zgoraj brez. Glasbenik je razkril, da je urejanje pričeske prepustil, kar svoji dragi. Kako dobro je opravila delo, presodite sami. Zaljubljenca z javnostjo rada delita intimne fotografije. FOTO: Profimedia Komentarji pod Codyjevo objavo pa so bili seveda različni: "Kaj za vraga ima Miley na sebi? Ali ne bi nekatere stvari morale ostati zasebne? Kaj počneta? Vroče. Tako sta lepa." Slavni par pogosto objavlja fotografije iz zasebnega življenja. Cody je pred kratkim delil fotografijo, na kateri mu Miley stiska mozolj na hrbtu. Spomnimo, da je Miley Cyrus lani naznanila, da se ločuje od Liama Hemswortha. Razlogov za razhod nista navedla, medijem pa sta postregla zgolj s komentarjem, da so bile med njima ''nepremostljive razlike''. Kmalu po njuni ločitvi je bila Cyrusova v razmerju s Kaitlynn Carter, nekdanjo partnerico Brodyja Jennerja. Miley se je nato zagrela za Codyja, s katerim sta na začetku trdila, da sta samo prijatelja, pozneje pa sta le priznala, da je prijateljstvo preraslo v ljubezen. Miley Cyrus in Cody Simpson FOTO: Profimedia