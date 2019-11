Miley in Liam dokončno opravila drug z drugim

Minilo je že skoraj tri mesece, ko sta Miley Cyrus in Liam Hemsworth sporočila, da se po manj kot letu dni ločujeta. Njuni oboževalci so zdaj opazili, da sta si nekdanja zaljubljenca prenehala slediti na priljubljenem družbenem omrežju Instagram.

"Liam in Miley sta se odločila, da se razideta. Kot partnerji in individualne osebe se vedno razvijamo in spreminjamo, zato sta se odločila, da je za oba bolje, če se posvetita karieri. Čeprav gresta narazen, še vedno ostajata pozorna starša vsem živalim, ki jih imata. Prosim, spoštujete ta proces in njuno zasebnost," je v imenu slavnih zakoncev avgusta povedal njun predstavnik za javnost.

Miley in Liam sta se spoznala leta 2009 na snemanju romantične drame Poslednja pesem (The Last Song).Prvič sta se zaročila leta 2012, a sta leto pozneje sporočila, da se razhajata. Dve leti po tem pa sta znova postala par in dolgoletno razmerje lani tudi okronala s poroko. Avgusta sta sporočila, da se ločujeta. Miley je zdaj v razmerju s Codyjem Simpsonom, Liama pa so prejšnji mesec ljubezensko povezovali z 22-letno avstralsko igralko Madison Brown, s katero sta bila ujeta skupaj.