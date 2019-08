Miley naj bi odlašala z ločitvijo

Znano je, da sta se glasbenica Miley Cyrus in Liam Hemsworth po desetih letih razmerja razšla. Z novico sta pretresla javnost in pojavila so se razna ugibanja, kaj se je pravzaprav zgodilo. Nihče ne ve zakaj točno sta se odločila, da bosta vsak zavila na svojo pot, poleg tega pa so se zdaj pojavile še popolnoma drugačne govorice in sicer, da naj bi bil razhod le začasen – Miley naj bi celo oklevala s podpisom ločitvenih papirjev.

Več oseb, ki so v stiku s Cyrusovo, je za People povedalo, da pevka odlaša s podpisom ločitvenih papirjev. "Oba sta se strinjala, da je bolje, če nekaj časa preživita narazen, vendar to ne pomeni, da je njunega razmerja za vedno konec. Vzela sta si nekaj časa vsak zase, saj zdaj to zdaj potrebujeta. Bila sta v neprijetni situaciji z veliko nestrinjanj," je povedal vir blizu Cyrusove.

Eden od virov je še dodal, da se je Miley zelo trudila, da bi njun zakon spet funkcioniral in naj bi celo želela iti na terapijo.

"Imata dolgo skupno zgodovino in to igra veliko vlogo pri tem, zakaj je Miley tako težko pozabiti na Liama," je vir blizu pevke ekskluzivno povedal za People. "Konec koncev želi biti srečna in enako želi Liamu," je še dodal.

Več virov, ki poznajo oba zvezdnika, pa se je strinjalo, da sta imela zapleteno razmerje in eden od njih je dejal, da je za zdaj razhod najboljša rešitev. 26-letna pevka, ki se je nedavno poljubljala s Kaitlynn Carter, zdaj preživlja več časa z družino in prijatelji ter se želi zabavati in biti močna v teh hudih časih, je za People povedal eden od virov.