Miley o nastopu tik po razhodu z Liamom: Služba je bila na prvem mestu

Miley Cyrus je spoznala, da je njenega zakona z Liamom Hemsworthom konec, ko je pred štirimi leti nastopala na legendarnem festivalu Glastonbury. "Na dan nastopa sem se odločila, da v mojem življenju ne bo več delovalo, da sem v tem razmerju."

Miley Cyrus je na TikToku v sklopu promocije nedavno izdane pesmi Used To Be Young odkrito spregovorila o ločitvi od Liama Hemswortha. Razkrila je, da je na dan, ko je leta 2019 nastopila na angleškem festivalu Glastonbury, spoznala, da se zveza ne bo obnesla. "Glastonbury je bil junija, ko sva se z Liamom odločila, da sva se poročila, seveda najprej iz ljubezni, ker sva bila skupaj 10 let, a tudi zaradi travme," je pojasnila.

icon-expand Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta bila poročena zgolj osem mesecev. FOTO: Profimedia

Miley in Liam sta svoje 10-letno razmerje z nekaj prekinitvami začela na snemanju filma Poslednja pesem leta 2009. Pred oltar sta stopila decembra 2018, povod za poroko pa je bila po besedah zvezdnice velika izguba, ki sta jo doživela mesec prej. Njuna hiša je namreč pogorela med enim največjih kalifornijskih požarov Woolsey Fire. "Na dan nastopa sem se odločila, da v mojem življenju ne bo več delovalo, da sem v tem razmerju," se je spominjala prelomnega nastopa na Glastonburyju, ko je vedela, da je njenega zakona konec. Dodala je, da se je morala takrat prisiliti, da je zatrla svoja čustva in se na odru zaradi svojih oboževalcev pretvarjala, da je dobro. "To je bil še eden izmed trenutkov, ko so bili služba, nastop in lik na prvem mestu. Mislim, da je sedaj zame tako pomembno, da ni več tako. Človek je na prvem mestu."

