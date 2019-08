Miley po razhodu z možem ujeli, kako se poljublja z žensko

Poročali smo, da se je po osmih mesecih zakona in viharnem desetletju zveze razšel zvezdniški par Miley Cyrus in Liam Hemsworth. A Miley očitno ne izgublja časa, saj so jo na italijanskem jezeru Como ujeli paparaci, kako se poljublja s Kaitlynn Carter, nekdanjo ženo Brodyja Jennerja.